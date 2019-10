Cohabitation difficile entre agriculteurs et «urbains»

Épandange de fumier, machinerie agricole dans les rues, pression du développement en territoire agricole, la cohabitation entre les agriculteurs et les «urbains» n’est pas toujours facile. Dans son deuxième plan de développement de la zone agricole (PDZA), la Municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon veut entre autres travailler à améliorer l’harmonie entre les deux parties.

«On a mis de l’avant plusieurs pistes de solutions, réalisables à court terme», indique Lise Poissant, présidente du comité de pilotage du PDZA.

Valoriser et faire connaitre le milieu agricole aux citoyens, favoriser les échanges entre les «ruraux» et les «urbains» et sensibiliser les usagers de la route au bon comportement à adopter à proximité des terres agricoles sont des exemples de solutions qui seront mises de l’avant. <@Rb>P.B.<@$p>