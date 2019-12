Collecte de sang du maire de Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant a invité à nouveau ses citoyens à donner du sang, le mardi 3 décembre.



«Tous les jours des centaines de Québécois reçoivent des transfusions sanguines et près d’une personne sur sept en a déjà reçu une au cours de sa vie. Je suis donc très heureux de voir autant de donneurs poser ce simple geste qui sauvera peut-être la vie d’une autre personne. C’est une façon de donner au suivant en cette période de réjouissances», affirme le maire de la Ville, Jean-Claude Boyer.

La Ville tient à remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à cette collecte. Sans les bénévoles, les donneurs et l’équipe d’Héma-Québec, rien de tout cela n’aurait été possible, souligne la Municipalité.

(Source: Ville de Saint-Constant)