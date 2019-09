Collège Jean de la Mennais : les professeurs ne seront pas à la prochaine rencontre avec les parents

Une semaine après avoir boycotté la rencontre du début d’année avec les parents, le syndicat des enseignants et enseignantes du Collège Jean de la Mennais à La Prairie a déjà fait savoir que ses membres ne se présenteront pas non plus à celle prévue le jeudi 19 septembre.

Par voie de communiqué, le syndicat avertit d’avance les parents «qu’ils risquent de se déplacer inutilement à la rencontre annoncée par la direction du Collège» et dénonce par le fait même «l’intransigeance de l’employeur».

Cette dernière avait indiqué au Reflet qu’elle reprendrait la soirée prévue pour les élèves de secondaire III et IV après qu’elle ait été annulée en raison de l’absence des enseignants.

«Malgré le rejet en bloc des dernières offres patronales et le message clair qui a été envoyé à l’employeur par les enseignants, celui-ci maintient sa ligne dure et refuse toujours de faire de nouvelles offres. Nous exprimons ainsi notre insatisfaction et notre volonté que la négociation progresse et invitons la partie patronale à revenir à la table de négociation avec des propositions en phase avec nos demandes», avance le président du syndicat, Mathieu Boutin.

La dernière offre a été rejetée par 81% des membres du syndicat.

Rappelons que les enseignants du Collège Jean de la Mennais demandent une réduction de leur tâche de travail et le maintien de la contribution de l’employeur au régime d’assurance collective.

Le conflit dure depuis septembre 2018.