Collision sur l’A15 à Candiac en fin d’après-midi

Une minifourgonnette a embouti un camion de style pick-up sur l’autoroute 15 Sud à la hauteur de la sortie Montcalm à Candiac le jeudi 25 mars, vers 15h40.

D’après la Sûreté du Québec, une intervention était déjà en cours à cet endroit pour un véhicule en panne. Le conducteur de la fourgonnette a percuté l’arrière du camion, alors que la circulation était au ralenti, fait savoir Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ. L’automobiliste derrière le volant du pick-up a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures.

Les voies de gauche et de droite ont été fermées le temps de dégager les véhicules. À 17h30, elles étaient libérées. Plus tôt en après-midi, une autre collision impliquant un semi-remorque et un véhicule était survenue dans le même secteur, indique la SQ.