Commémoration d’un naufrage qui a emporté une trentaine de paroissiens de Saint-Constant

Le Québec a été marqué par des tragédies maritimes. Il y a eu l’Empress of Ireland en 1914 qui a fait 1 012 victimes, un événement qui est relativement bien connu. Il en est autrement pour la disparition de 42 personnes en 1819, provenant majoritairement de la paroisse de Saint-Constant. Un oubli que la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery (SHPL) veut corriger.

«Nous allons procéder au dévoilement d’une plaque commémorative, le 14 juillet, à l’occasion des festivités du 275e anniversaire de fondation de la Ville de Saint-Constant», indique le président de l’organisme Yves Bellefleur.

Celle-ci sera installée au Calvaire des habitants, un monument adossé au cimetière de la paroisse de Saint-Constant près des Anciens presbytères.

«Les gens ont jeté par-dessus bord les poches de grains afin d’alléger et stabiliser l’embarcation, mais celle-ci a tout de même chaviré.» -Yves Bellefleur, président de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery

«Il s’agit d’un repère visuel qui exprime les durs labeurs, les souffrances et les épreuves des habitants à défricher ce coin de pays. Le but est d’enrichir le sentiment d’appartenance des contemporains et des générations à venir à notre communauté», souligne le principal intéressé.

C’est la Société d’histoire qui assume les frais de la plaque, en collaboration avec la paroisse et la Ville de Saint-Constant.

Traversée du Saint-Laurent

Le drame s’est produit le 14 mai sur les eaux du Saint-Laurent. À l’époque, les cultivateurs de la paroisse de Saint-Constant et des alentours allaient vendre leurs produits au marché de Montréal ou encore y acheter des semences. C’était le cas le jour de la tragédie. À défaut d’emprunter le pont Victoria qui n’existait pas, ces derniers se déplaçaient à bord d’une grosse barque.

«On ne sait pas quel type d’embarcation c’était au juste. Certains mentionnent une barque à rames, d’autres affirment qu’elle était munie d’une voile. C’est au retour que la tragédie s’est produite dans le bassin de La Prairie près de l’île aux Hérons», explique Yves Bellefleur.

Cinquante-cinq personnes, hommes et femmes, prenaient place à bord alors qu’un violent vent du sud a provoqué une forte houle sur le fleuve. Dix passagers, faisant sans doute preuve de clairvoyance, avait demandé à être débarqués sur l’île Saint-Paul, l’actuelle l’Île des Sœurs.

«Le navire était probablement surchargé en raison des grains achetés à Montréal. Le vent a provoqué des roulis à la barque et celle-ci a chaviré. Sur les 45 personnes à bord, seulement trois ont survécu», raconte poursuit-il.

«Tous se noyèrent à l’exception de trois, deux hommes et une femme qui réussirent à monter sur le pont du bateau et qui furent trouvés dessus vers 9 heures (du soir), vis-à-vis de la ville où le bateau avait dérivé», a rapporté la Gazette du 19 mai 1819.

Parmi les 39 noyés retrouvés dans le fleuve Saint-Laurent entre La Prairie et Verchères, 30 provenaient de Saint-Constant, 6 de Saint-Philippe, 2 de Châteauguay, et 1 de La Prairie.

Événement marquant

Yves Bellefleur souligne que cette tragédie était l’un des événements les plus marquants pour l’époque.

«La paroisse de Saint-Constant comptait 4 650 habitants en 1819, mentionne le président de la SHPL. Si on établit un ratio du nombre décès à cette époque avec le nombre actuel de personnes qui résident à Saint-Constant, cela équivaudrait à 189 disparus. Des pères, des mères accompagnés de leurs enfants ont péril.»