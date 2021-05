Comment bien réussir son café

Actuellement, il est devenu difficile de trouver son café de prédilection et surtout de savoir comment bien le réussir, que ce soit au niveau de la torréfaction ou du colorant à café. En effet, il existe aujourd’hui une très grande variété de produits.

Ceci dit pour avoir un bon café, cela part souvent de la manière dont on le fait, et donc de la machine que l’on utilise. Voici trois machines à café qui vous aideront à réaliser le meilleur café.

La cafetière avec filtre électrique

La cafetière avec filtre électrique reste encore populaire malgré l’apparition des machines à dosette et capsules. Celle-ci permet de faire une plus grande quantité de café et reste très simple d’utilisation. L’avantage de la cafetière avec filtre électrique, c’est qu’elle permet d’avoir un café plus léger. De plus, c’est un appareil très abordable.

Il existe également la cafetière avec filtre manuelle qui quant à elle permet de mieux gérer le débit d’eau et la manière dont elle se répartit sur la mouture. Pour gagner de l’espace, certains amoureux du café choisissent l’option du Dripper qui fonctionne de la même manière que le filtre manuel, mais qui est moins encombrant et peut-être même plus écologique grâce à ses modèles en inox.

La cafetière italienne

Pour les personnes préférant le café plus prononcé, la cafetière italienne est une belle option et reste très simple d’utilisation grâce à ses trois parties distinctes qui sont le réservoir d’eau, le filtre et le réservoir à café. Pour avoir un bon café fait maison, il suffit simplement de remplir le réservoir d’eau et de mettre le café dans le filtre et ensuite mettre la machine sur le feu.

Lorsque l’eau va se mettre à bouillir, elle va remonter vers le filtre et la pression va créer le café dans la partie haute de la cafetière. L’avantage de cette machine est qu’elle est peu coûteuse et apporte un côté vintage. De plus, elle n’exige que très peu d’entretien.

La cafetière à piston

Pour ceux qui aiment découvrir toute la richesse du café, la cafetière à piston peut faire la différence. Son utilisation simple permet d’avoir une infusion libre, ce qui veut dire que l’eau et le café se mélangent directement. Pour ce faire, il suffit de mettre du café fraîchement moulu dans le fond de la cafetière et de verser l’eau chaude sur la mouture et attendre quelques minutes pour ensuite le presser. L’avantage de cette cafetière est qu’elle ne prend pas de place et offre un café qui a beaucoup plus de corps et de saveur.

Finalement, pour bien réussir son café, il suffit d’avoir la machine qui correspond à vos goûts et vos envies!