Comment conserver vos carottes et céleris pour qu’ils restent savoureux

Votre récolte de légumes a été fructueuse cette année, si bien que vous ne savez plus quoi faire de vos céleris et de vos carottes? Terminé le gaspillage, c’est plutôt le temps de dire bonjour à la fraîcheur prolongée.

Notre Guide jardinage Mélanie Grégoire est de retour avec plus d’un tour dans son sac pour vous faire profiter pleinement de vos légumes le plus longtemps possible!

L’astuce pour congeler son céleri :

Un céleri tout droit sorti du potager, ça goûte vraiment super bon! Mais saviez-vous que si vous en avez beaucoup, vous pouvez facilement le congeler?

La méthode la plus facile est de couper les branches et de les congeler directement. Par contre, cette technique fera rapidement perdre sa couleur au céleri. Sa saveur demeurera intacte à condition qu’il soit consommé rapidement.

L’idéal c’est plutôt de blanchir le céleri avant de le congeler:

Coupez-le d’abord en morceaux.

Déposez-le dans l’eau bouillante de 2 à 3 minutes

Plongez-les dans l’eau glacée pour arrêter la cuisson.

Épongez et déposez le tout dans des sacs de plastique pour le congélateur.

Voilà! Vous verrez que votre céleri conserve sa couleur et sa fraîcheur beaucoup plus longtemps avec cette technique.

Un truc différent pour les carottes :

Les carottes peuvent rester très longtemps en terre dans le potager, théoriquement jusqu’en mars. Notre Guide jardinage, elle, les récolte jusqu’au jour de Noël.

Pour protéger les carottes de la neige, utilisez des tunnels de plastique. Vous verrez, ils sont facilement déneigeables au besoin.

Les carottes d’hiver sont beaucoup plus sucrées que celles d’été, un vrai délice! Sinon, les carottes peuvent aussi être congelées, de la même façon que les céleris.

Une chronique signée Mélanie Grégoire de Mjardiner