Comment gérer un déménagement en pleine pandémie ?

Déménager est une expérience stressante, mais pendant une pandémie elle peut l’être davantage. Certains déménagements ne sont pas essentiels et peuvent attendre, mais parfois vous ne pouvez pas reporter ou annuler.

Si vous êtes dans cette situation, cela pourrait vous inquiéter compte tenu de la situation actuelle. Mais en prenant les précautions nécessaires, vous pourrez déménager de manière sécuritaire. Voici comment gérer un déménagement en plein pandémie.

Commencez à planifier tôt

Même avant la pandémie, la planification d’un déménagement pouvait prendre des semaines. Mais les perturbations causées par la Covid-19 ont rendu certains aspects du déménagement imprévisibles : les fournitures peuvent ne pas être en stock, ou les magasins fermés lors d’un confinement. Si vous souhaitez engager une entreprise de déménagement spécifique, elle ne sera peut-être pas disponible à la date de votre choix.

Obtenez des soumissions à distance

Bien qu’il soit parfois plus facile d’évaluer les besoins de leurs clients en personne, en temps de pandémie il est tout à fait acceptable de demander que les soumissions se fassent à distance, soit par téléphone ou par courriel. Profitez de ces conversations avec le service de déménagement pour demander quelles précautions ils prendront pour diminuer les risques de transmission du virus.

Emballez vos effets personnels vous-même

Lors de l’embauche d’un service de déménagement, vous aurez la possibilité de leur permettre d’emballer toutes vos affaires dans des boîtes. Comme les temps ont changé, vous devriez envisager d’emballer vous-même vos effets personnels. Cela éliminera également le temps que les déménageurs doivent passer à l’intérieur de votre maison. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à emballer toutes vos choses vous-même, car les déménageurs seront équipés d’équipements de protection et de produits sanitaires pour garder vos biens propres.

Quelques conseils pour le jour du déménagement

Afin de rester en sécurité pendant le déménagement, voici quelques précautions à prendre :

– Limitez le nombre de personnes qui viendront vous aider lors du déménagement, et refusez l’aide de quiconque présente des symptômes de la Covid-19 ou qui a été en contact avec une personne ayant reçu un résultat positif.

– Placez vos boîtes et vos meubles dans un seul endroit le plus près possible de la porte d’entrée. Cela contribuera à réduire le temps que les déménageurs passent chez vous.

– Assurez-vous d’avoir sous la main des produits de nettoyage, y compris des lingettes, du désinfectant pour les mains et des serviettes en papier que les déménageurs pourront utiliser. Assurez-vous que tout le monde se lave régulièrement les mains ou les désinfecte tout au long du déménagement.

– Tout le monde, y compris votre famille, doit être équipé de masques, ou couvres-visage, pendant le déménagement. Assurez-vous que tout le monde porte correctement son masque tout au long du déménagement.

– Dans la mesure du possible, essayez de maintenir une distance physique de 2 mètres entre votre famille et les déménageurs. Essayez de ne pas surcharger les chambres ou les couloirs. La distanciation physique aidera à assurer la sécurité de tout le monde pendant le déménagement.