Le guru du BBQ Max Lavoie de chez BBQ Québec est de retour pour nous montrer comment nettoyer sa planche de sel rose de l’Himalaya pour qu’elle reste belle le plus longtemps possible.

Cette étape facile et rapide permet de maximiser sa durée de vie. Si on en prend bien soin, elle peut durer entre 50 et 200 fois, selon l’utilisation!

Consulter le site web de BBQ Québec pour plus d’infos sur la planche de sel