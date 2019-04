Comment prévenir 3 types de fraude

Crédit photo : Fotolia

La Régie intermunicipale de police Roussillon désire sensibiliser la population à trois types de fraude: celle concernant les contribuables, avec les cartes débit et un nouveau mode de paiement, le Flexepin.

Qu’est-ce qu’une fraude ciblant les contribuables?

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) continue de recevoir des signalements de fraudes ciblant les contribuables par courriel, message texte et téléphone. Ces fraudes peuvent prendre l’une des formes suivantes:

Les fraudeurs appellent des contribuables et se font passer pour un employé de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ils prétendent qu’une récente vérification a révélé des erreurs dans des déclarations de revenus antérieures et qu’un remboursement doit être effectué immédiatement. Les fraudeurs menacent les contribuables en leur disant que s’ils ne payent pas, ils risquent de devoir payer des frais additionnels, de faire de la prison ou d’être expulsés. Les fraudeurs exigent que le paiement soit fait par l’intermédiaire d’une entreprise de transfert de fonds, par carte de crédit prépayée ou par carte cadeau (iTunes), ou par Bitcoin.

Les contribuables reçoivent un courriel ou un message texte selon lequel l’ARC leur doit de l’argent. Le courriel comprend un lien qui achemine les contribuables vers un site Web qui ressemble à celui de l’ARC. Les contribuables sont appelés à entrer leurs renseignements personnels (numéro d’assurance sociale, date de naissance, renseignements bancaires) pour recevoir le remboursement (virement par courriel). Les personnes qui y inscrivent leurs renseignements personnels peuvent être victimes de fraude à l’identité. Aucun remboursement n’est jamais versé.

Comment se protéger

La plupart du temps, l’ARC a recours au courrier recommandé pour communiquer avec les contribuables et non au courriel ou au téléphone. Communiquez directement avec l’ARC pour confirmer que vous devez réellement de l’impôt ou que vous avez droit à un remboursement. Ne divulguez jamais de renseignements personnels au téléphone, par message texte ou par courriel.

L’ARC ne demandera jamais à recevoir des paiements par l’entremise d’une entreprise de transfert de fonds, de cartes cadeaux iTunes ou de Bitcoin.

Si vous avez divulgué des renseignements personnels, communiquez avec Equifax et TransUnion et demandez leur d’inscrire un avertissement de fraude à votre nom.

Si vous avez donné des renseignements bancaires à des fraudeurs, communiquez avec votre institution financière et demandez d’inscrire un avertissement de fraude à votre dossier.

Pour plus de renseignements sur les fraudes concernant l’ARC, visitez-le ici.

Qu’est-ce que la fraude par carte de débit?

Les fraudeurs ont différentes techniques pour utiliser nos cartes de débit. Ils peuvent cloner l’information de la piste magnétique se trouvant au verso d’une carte de débit pour ainsi créer un double de celle-ci. Ils doivent également s’emparer de votre numéro d’identification personnel (NIP) pour accéder à votre compte et retirer de l’argent ou effectuer un achat. La fraude par carte de débit peut survenir également lorsque votre carte est volée et que vous n’aviez pas pris les mesures nécessaires pour protéger votre NIP. Les fraudeurs peuvent demander d’emprunter votre carte et votre NIP.

Comment se protéger

Votre banque possède des systèmes de sécurité sophistiqués, mais vous pouvez aussi prendre d’autres mesures importantes pour accroître votre protection.

Ne prêtez jamais votre carte et ne divulguez jamais votre NIP à qui que ce soit.

Protégez toujours votre NIP au moyen de votre épaule ou de votre main lorsque vous l’entrez au clavier.

Insérer toujours votre carte au lieu de la glisser. Si le terminal du magasin ne peut lire les cartes à puce, un message vous en avertira et vous pourrez alors glisser votre

carte. Ainsi, vous vous protégerez du clonage. N’oubliez pas de reprendre votre carte une fois la transaction terminée.

Mémorisez votre NIP; ne le conservez pas par écrit.

Assurez-vous que votre NIP ne peut pas être facilement détecté si votre carte est perdue ou volée – n’utilisez pas votre date de naissance, votre adresse ou une partie

de numéro de téléphone.

Changez régulièrement votre NIP.

Passez en revue régulièrement vos relevés bancaires mensuels ou en ligne, et signalez immédiatement à votre institution financière tout élément inhabituel.

Que faire si vous êtes victime d’une fraude par carte de débit?

Vous devriez communiquer immédiatement avec votre banque, qui prendra les mesures appropriées pour vous protéger. Par exemple, il se peut qu’elle bloque votre carte pour prévenir les pertes, vous demande de changer de NIP ou annule votre carte et vous en émette une nouvelle. Selon les circonstances, la banque peut aussi vous demander de signer un affidavit si votre compte comporte des transactions frauduleuses. S’il manque de l’argent dans votre compte, elle s’efforcera de vous rembourser le plus rapidement

possible, en général dans un délai de deux ou trois jours ou parfois avant même que vous ne vous rendiez compte du vol.

Qu’est-ce que le Flexepin?

Il s’agit d’un moyen permettant de convertir des dollars en une valeur électronique équivalente. Une preuve de transaction – sous la forme d’un reçu en papier – est imprimée à partir d’un terminal de paiement électronique. Le reçu comporte un NIP de 16 chiffres devant être utilisé lors des achats en ligne sur les sites internet qui acceptent des transactions Flexepin. Ce bon de paiement a le même usage qu’une carte-cadeau, mais les fonds transférés ne peuvent être utilisés qu’en ligne. Il permet à l’utilisateur de garder confidentielles autant son identité que ses informations financières.

Attention à la fraude

Des bons de paiement en ligne Flexepin ont été réclamés lors d’une arnaque de type grands-parents. Ce type d’arnaque ne date pas d’hier, mais un nouveau mode de transfert d’argent a été sollicité dernièrement par des fraudeurs. Ils ont demandé à la victime d’acheter des bons de paiement en ligne Flexepin.

Comment se protéger

En cas de doute, vérifiez avec Flexepin. Vous n’êtes pas familier avec les procédures impliquant l’utilisation d’un coupon Flexepin, ou vous avez vécu quelque

chose de suspect? Contactez l’équipe de support client de Flexepin avant utilisation.

Méfiez-vous des faux marchands. N’entrez votre code PIN Flexepin à 16 chiffres que chez les marchands agréés Flexepin. Ne payez jamais d’amendes, de cautions,

d’avances ou quelque chose de similaire avec Flexepin. Si vous utilisez le site Web d’un commerçant pour la première fois, vérifiez toujours l’URL au préalable avec la

recherche de commerçant agréé de Flexepin ou en contactant le support technique. Une simple vérification de site Web, à l’aide de notre outil de recherche constamment

mis à jour, peut arrêter les fraudeurs. Et rappelez-vous, certaines offres sont trop belles pour être vraies.

Utilisez votre bon Flexepin uniquement pour payer chez un commerçant Flexepin autorisé et sécurisé. La page de paiement d’un commerçant Flexepin autorisé aura

un symbole de verrou dans la barre de recherche et l’URL commencera par https://.

Les pages de paiements similaires non sécurisées peuvent également ne pas avoir le verrou et l’URL peut commencer par http: // (c’est-à-dire ne pas avoir le «s»). Le

certificat de sécurité est délivré au commerçant et peut être vérifié en cliquant sur l’icône du cadenas située à gauche de l’URL dans la barre d’adresse de votre

navigateur. En cas de doute, veuillez vous adresser à l’équipe Flexepin.

Ne divulguez jamais d’informations concernant votre bon Flexepin à un tiers. Utilisez uniquement Flexepin sur des pages de paiements sécurisées, conformément à

la règle 3. Il n’est jamais acceptable de partager le code PIN à 16 chiffres avec les moyens suivants: verbalement, par téléphone, par courrier électronique, par

numérisation ou par tout autre système de messagerie Web. Même lorsque vous traitez avec l’équipe Flexepin, ne divulguez PAS votre code confidentiel à 16

chiffres, ne divulguez que le numéro de série. Toute demande de divulgation de votre NIP à 16 chiffres ou de toute partie de celui-ci est révélatrice d’une fraude

ou d’une arnaque.

Traitez votre bon Flexepin comme de l’argent. N’oubliez pas que le code PIN à 16 chiffres est votre argent et qu’il est tout aussi précieux. Dire à quelqu’un le code PIN à

16 chiffres ou une partie de celui-ci revient à lui donner de l’argent. Remettez-le et il est perdu pour toujours.