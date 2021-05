 Comment réparer votre matériel en acier

Vous avez abîmé votre matériel en acier et vous souhaitez le réparer? Heureusement, c’est tout à fait possible. En effet, il existe différentes techniques qui permettent d’assembler le métal et nous allons les présenter dans cet article.

Le soudage

Le soudage est certainement la meilleure solution pour reconstruire un matériel en acier. Il s’agit d’une technique durable qui utilise une source de chaleur pour assembler plusieurs pièces. Que ce soit un soudage à l’arc, un soudage plasma ou un soudage par points; les différentes pièces fusionnent pour ne former qu’un seul élément.

Trois éléments sont nécessaires pour réaliser des soudures métal professionnelles.

D’abord, il faut une source de chaleur comme une flamme, une pression, une friction ou un arc, ce dernier étant le plus utilisé. Ensuite, il faut une protection pour protéger la soudure de l’air. Pour cela, le gaz fait très bien l’affaire. Enfin, on a besoin d’un matériau d’apport afin d’assembler les pièces.

Il faut noter que le soudage comporte certains risques. En effet, le soudeur s’expose aux vapeurs métalliques et aux rayons ultraviolets qui sont dangereux pour la santé. C’est l’une des raisons pour laquelle il est préférable de faire appel à des experts pour ce type de travaux. En effet, ces derniers sont correctement équipés et ils disposent de toutes les connaissances pour effectuer une soudure de grande qualité.

La colle

Vous pouvez aussi utiliser une colle afin de réparer un matériel en acier. Cependant, vous ne pouvez pas choisir n’importe quelle substance. Pour que le collage soit réussi, il vous faut une colle pour métal. Généralement, trois options s’offrent à vous.

Si votre objectif est de fixer l’acier sur du bois, il est préférable d’opter pour une colle époxy qui est suffisamment puissante. Elle permet d’assembler et de reboucher tous les objets en métal. Elle résiste à l’eau, à la chaleur et aux produits chimiques. Par ailleurs, elle peut être peinte, poncée ou percée.

Pour différents travaux domestiques, vous pouvez aussi utiliser les polyuréthanes.

Il y a également les colles super glues à haute performance qui sont idéales pour réparer le métal. Elles sont parfaitement adaptées pour les réparations sur les pièces détachées et les appareils électroménagers.

Il faut savoir que l’usage des colles nécessite de suivre plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous devez nettoyer la surface avec un chiffon et vous pouvez même poncer légèrement avec un papier de verre afin que la surface soit bien propre.Il faut ensuite appliquer la colle et assembler les parties.

Choisir entre les différentes techniques d’assemblage du métal n’est pas toujours facile. Afin de faire le bon choix et afin d’obtenir un résultat durable et esthétique, n’hésitez pas à confier vos projets à des professionnels.