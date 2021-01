Commerces et couvre-feu : 8 réponses à vos questions

Quels seront les commerces ouverts ?

Du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement, le gouvernement du Québec maintient la fermeture des commerces non essentiels, comme les gyms, les boutiques de vêtements et les salons de coiffure, contrairement aux pharmacies et épiceries. Il est toutefois possible d’acheter un produit en ligne ou par téléphone auprès d’un commerce de détail et de se le faire livrer ou d’aller le chercher sur place, à condition que le ramassage soit effectué à l’extérieur.