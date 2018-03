Concert de jeunes pianistes prodiges à l’église de La Nativité à La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Daniel Clarke Bouchard et les sœurs Emily et Sarah Oulousian, trois jeunes virtuoses du clavier, se produiront à La Prairie dans le cadre du concert Orchestre et pianistes prodiges: Concert Frénésie printanière, le 15 avril, à l’église de La Nativité dès 15h.

Le public aura l’occasion d’assister à un «programme vivifiant rempli d’allégresse et de fraîcheur», mentionne Véronique Lussier, chef d’orchestre.

Cette dernière est la directrice artistique du projet Ambassadeur de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

«Ces prodiges de la relève et résidents de la région combleront le public. Ce sont des modèles de persévérance dans la poursuite de leurs rêves», souligne-t-elle.

Au programme, on retrouvera notamment des œuvres de Bach, Mozart, Barber, Grieg, Brahms, ainsi qu’un duo de la Rhapsodie in Blue de Gershwin.

À propos des pianistes

Daniel Clarke Bouchard a joué à la Maison symphonique de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), à la salle Oscar Peterson et à la salle Redpath de l’Université McGill. Il s’est produit à Carnegie Hall en tant que lauréat de la compétition internationale de piano Bradshaw and Buono à New York. Il a partagé la scène avec Oliver Jones, qui a été son mentor.

Emily Oulousian a été la lauréate de la première saison de l’émission Virtuose en 2016. Elle figure parmi les trente meilleurs musiciens canadiens de moins de 30 ans en plus d’avoir joué à Carnegie Hall et à la Maison symphonique de l’OSM.

Sarah Oulousian a gagné de nombreux prix dans des compétitions d’envergure provinciale, nationale et internationale, dont le Concours de musique du Canada et le Festival de musique classique de Montréal. Elle a terminé 2e au Concours de musique du Canada dans la catégorie 14 ans en 2017.

Achat de billets

Les billets sont en vente au coût suivant, taxes et frais de services inclus: 39$ prix régulier; 9$ pour les 6 à 12 ans; 19$ pour les 13 à 35 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans.

On peut se procurer les billets en composant le 450 466-6661 poste 224 du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30, ou en téléphonant au secrétariat de l’église (450 659-1133) du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Les billets sont aussi disponibles sur les sites osdl.ca et veroniquelussier.com, ainsi que le jour du concert à la porte (argent comptant seulement).

À noter que la prestation est diffusée sur grand écran.