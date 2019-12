Conditions routières difficiles en fin de journée

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) appelle à la prudence des usagers de la route alors que plusieurs avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur dans plusieurs régions du Québec. Ces conditions pourraient affecter les déplacements sur les principaux axes routiers québécois.

Le MTQ laisse savoir qu’il assurera les opérations d’entretien requises afin de réduire les impacts des conditions hivernales sur le réseau routier.

«Le Ministère mettra en œuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute neige et de toute glace le plus rapidement possible. Les opérations de déneigement et de déglaçage seront adaptées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations. Par ailleurs, une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée», dit-il.

Selon Environnement Canada, de 15 à 20 cm sont attendus d’ici demain soir dans le secteur de La Prairie.

«De plus, les vents modérés à forts du secteur est pourraient réduire la visibilité par moments dans la poudrerie, surtout dans les secteurs exposés», indique-t-on.

Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite.

«L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits» avertit Environnement Canada.

État du réseau routier à 16h30, selon Québec 511 :

A15 de Saint-Bernard-de-Lacolle à Candiac – Chaussée enneigée, bonne visibilité

A15 de Candiac au Pont Samuel-De Champlain – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

A30 de Châteauguay jusqu’à la jonction des routes 30 et 730 à Saint-Constant – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

A30 de la jonction des routes 30 et 730 jusqu’à la jonction 15 et 30 à Candiac – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

A30 de la jonction des routes 15 et 30 à Candiac jusqu’à la jonction des routes 10 et 30 – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

A730 de la jonction des autoroutes 30 et 730 à Saint-Constant vers Sainte-Catherine – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

A104 de La Prairie vers Saint-Jean-sur-Richelieu secteur Saint-Luc – Chaussée dégagée et mouillée, bonne visibilité

A132 du Pont Honoré-Mercier Rive-Sud vers Candiac – Chaussée partiellement glacée, bonne visibilité

Avec la collaboration de Katherine Harvey-Pinard et Hélène Gingras