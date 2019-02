Conditions routières : retard à prévoir pour le retour des élèves

Crédit photo : Le Reflet - Archives

En raison des conditions routières exécrables, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a annoncé sur sa page Facebook qu’il pourrait y avoir des retards lors du retour des élèves voyageant en autobus.

«Étant donné les conditions météorologiques instables et la fermeture de plusieurs routes et tronçons cet après-midi, nous prévoyons des perturbations pour le retour à la maison. Bien que les autobus scolaires partiront comme prévu, des retards sont à prévoir ainsi que des détours si certains chemins s’avèrent trop ardus ou fermés. Si tel est le cas et pour des raisons de sécurité, les conducteurs devront retourner les enfants vers l’école. Des membres du personnel seront sur place pour les accueillir», a indiqué la CSDGS.

Pour savoir si l’autobus de votre enfant n’a pas pu se rendre à destination, on doit communiquer avec le Service du transport scolaire au 514 380-8347.