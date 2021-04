Conseils pour réduire vos coûts d’imprimerie

Toutes les entreprises tentent de réduire leurs dépenses, mais il peut être difficile d’identifier les secteurs dans lesquels couper. Saviez-vous qu’il est souvent possible de diminuer les frais d’imprimerie en mettant en place des changements simples? Voici quelques conseils pour y parvenir.

Planifiez vos projets d’imprimerie

Une première astuce consiste à planifier adéquatement vos besoins au niveau de l’impression – en fonction des événements à venir, des promotions, etc. – pour respecter les délais et le nombre de copies nécessaire. Vous éviterez ainsi les frais supplémentaires dus à des erreurs ou à des demandes de dernière minute.

De plus, pourquoi ne pas profiter des prix avantageux liés aux grandes quantités en commandant vos impressions pour l’année un une seule fois plutôt que plusieurs fois dans l’année?

Révisez vos documents

Afin d’éviter les erreurs, les demandes de correction et ainsi les frais supplémentaires, révisez soigneusement les documents envoyés à l’imprimeur.

Assurez-vous que toutes les informations essentielles y sont bien présentes et qu’aucune coquille ne s’est glissée dans les textes ou les images. Vous seriez surpris de constater à quel point cette étape peut vous faire économiser de l’argent!

Adaptez les caractéristiques d’imprimerie

Les particularités du projet peuvent faire augmenter rapidement les coûts. Mentionnons la qualité du papier ou de l’objet, le type d’impression utilisé et le nombre de couleurs choisies.

Par exemple, une impression en 3 ou 5 couleurs est plus dispendieuse qu’en 2 ou 4 couleurs. De plus, saviez-vous que les impressions à marges perdues sont plus onéreuses? Pourtant, il peut être possible de réduire légèrement les marges et de payer moins cher.

Bref, évaluez si des changements visuels et techniques peuvent être apportés pour diminuer le prix, sans compromettre le résultat.

Faites appel à un courtier en impression

Un courtier en impression peut vous aider à réduire vos coûts d’imprimerie. Son rôle est de trouver la combinaison optimale entre les particularités du projet et le manufacturier le mieux outillé pour réaliser le travail. En outre, il négocie avec les imprimeurs et s’assure de recevoir le meilleur prix pour ses clients.

En faisant appel à un courtier, vous continuez à bénéficier de toutes les possibilités du domaine de l’imprimerie, tout en diminuant vos dépenses!