Constantin condamné à deux ans de prison pour production de cannabis

Crédit photo : Le Saint-François - Archives

Coupable de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de production de stupéfiants, Yavor Panchev a été condamné le vendredi 15 juin au palais de justice de Valleyfield à une peine de deux ans de détention.

Les accusations déposées envers le résident de Saint-Constant font suite à une perquisition qui s’est déroulée sur la rue Cardinal à Salaberry-de-Valleyfield en 2016. Lors de la rafle, les policiers ont mis la main sur 633 plants de cannabis ainsi que de l’équipement servant à la culture.

Le juge Marc Bisson a entériné la suggestion commune présentée par Me Sabbah en défense et Me Lili Prévost-Gravel pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«J’accepte la suggestion proposée, mentionne le magistrat. Vous êtes condamné à deux ans de détention sur chacun des chefs à être purgés de façon concurrente. Je soustrais à la peine les huit jours de détention préventive que vous avez faits. Aussi, il vous est interdit de posséder des armes pour les 10 prochaines années. Finalement, vous devrez respecter une période de probation d’un an à la suite de votre libération.»

L’homme de 26 ans qui ne possède aucun antécédent judiciaire a exprimé des remords sur les faits qui lui étaient reprochés.