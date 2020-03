Coronavirus : le Collège Charles-Lemoyne ferme ses portes

À lire aussi COVID-19 : plusieurs événements reportés

Le Collège Charles-Lemoyne annonce que ses campus de Sainte-Catherine et Longueuil seront fermés le vendredi 13 mars, en lien avec la propagation du coronavirus. L’établissement scolaire veut ainsi «analyser la situation actuelle et réorganiser les services éducatifs pour les prochaines journées», informe-t-il sur sa page Facebook.

Toutefois, les cours se poursuivent et se terminent à l’heure habituelle aujourd’hui.

«Les élèves sont bien encadrés et bien accompagnés jusqu’à la fin des classes, indique le CCL. D’autres informations et directives vous seront transmises demain après-midi par le Portail. Il sera donc important de le vérifier régulièrement.»

À moins d’un avis contraire, le Collège sera ouvert le lundi 16 mars, précise-t-il.

De son côté, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries affirme que toutes les informations pertinentes sont transmises dans les meilleurs délais au personnel de ses établissements et services, aux parents de ses élèves jeunes, ainsi qu’aux élèves adultes. La CSDGS doit revenir dès que possible au Reflet, afin de donner plus de détails sur les mesures qui seront prises, s’il y a lieu.