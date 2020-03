Coronavirus : Sainte-Catherine ferme également ses bâtiments municipaux

Après La Prairie et Candiac, la Ville de Sainte-Catherine a pris la décision de restreindre l’accès à ses bâtiments municipaux et d’annuler ses activités jusqu’à nouvel ordre, conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique et afin «de protéger ses citoyens et employés».

Le centre municipal, la bibliothèque et le Sportium sont ainsi fermés à partir d’aujourd’hui. L’hôtel de ville reste cependant ouvert pour le moment. La Ville recommande aux citoyens d’utiliser les services en ligne et de limiter leur visite.

Sainte-Catherine ajoute qu’elle reste à l’affût des directives des autorités gouvernementales et continue de suivre la situation de près. Elle suggère aux citoyens de s’inscrire au système d’alerte municipale.

«La santé des citoyens et des employés municipaux demeure une priorité. Par conséquent, la Ville fera le point régulièrement pour informer ses citoyens», dit-elle.

À LIRE AUSSI: Coronavirus : Saint-Constant se dote d’un plan d’intervention