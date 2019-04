Corvée de nettoyage à Saint-Mathieu

Crédit photo : Gracieuseté - Vigile verte

Neuf pneus et une vingtaine de sacs de déchets ont été amassés à la suite d’une corvée de nettoyage qui s’est déroulée le samedi 13 avril dans différents lieux à Saint-Mathieu.

Plus d’une douzaine de bénévoles ont arpenté pendant trois heures le parc Pierre-Mondat, le centre du village et le chemin Saint-Édouard. L’événement était organisé conjointement par la Vigile verte et la Municipalité de Saint-Mathieu. «Cette dernière apportait pour la première fois un soutien matériel et impliquait davantage les Travaux publics dans la gestion des déchets», a souligné l’organisme environnemental.

À lire sur le même sujet Grand nettoyage à Candiac

Nettoyage des berges de la rivière Saint-Jacques