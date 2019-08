Corvette pourrait-elle devenir une marque à part entière?

Article par Guillaume Rivard

L’idée de faire de la Corvette une marque à part entière au sein de la grande famille de General Motors circule depuis un certain temps, mais elle est toujours demeurée purement spéculative.

Le mois dernier, l’ancien haut dirigeant de GM devenu expert de l’industrie automobile, Bob Lutz, a affirmé dans une entrevue à Automotive News que des dérivés de la Corvette pourraient connaître du succès dans le marché.

En voyant tout l’intérêt que suscite la nouvelle Chevrolet Corvette de huitième génération depuis son lancement le 18 juillet (il semblerait que le carnet de commandes pour l’année-modèle 2020 soit déjà presque rempli), le constructeur serait sage d’étudier toutes les options qui l’aideraient à augmenter ses ventes.

Et donc les rumeurs d’une marque Corvette s’intensifient. Dans un récent article du site Autoweek, qui cite des sources anonymes bien placées, GM aurait commencé à songer au développement d’un VUS ou multisegment basé sur la Corvette et même d’une Corvette à quatre portes. Ces modèles pourraient voir le jour en 2023 ou un peu plus tard.

En outre, Cadillac pourrait utiliser la plateforme C8 pour concevoir sa propre version, exactement comme elle l’a fait avec la C6 pour créer le coupé XLR.

« Je ne peux me prononcer sur l’un ou l’autre de ces scénarios », a déclaré Jim Campbell, vice-président des véhicules de performance et des sports motorisés, lors de la première mondiale de la Corvette en Californie.

Pour sa part, le président de GM, Mark Reuss, croit qu’on ne verra « probablement pas » une marque Corvette à un moment donné.

Mais qui avait imaginé qu’une Corvette à moteur central sortirait un jour de l’usine? Les temps changent rapidement et, considérant les autres VUS de performance lancés récemment par la concurrence, une Corvette utilitaire pourrait se tailler une place de choix – sauf dans le cœur des puristes, bien entendu.

Autoweek souligne que le projet d’une marque Corvette est encore au stade de la planification et qu’il pourrait facilement être abandonné lors de la prochaine période creuse de l’industrie.

Qu’en pensez-vous?