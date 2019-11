Costco ouvre ses portes à Saint-Bruno-de-Montarville

Le nouveau Costco de Saint-Bruno-de-Montarville ouvrira ses portes le 13 novembre. Ce dernier remplace celui de l’arr. de Saint-Hubert, qui deviendra un Costco pour entreprises.

Grâce à sa plus grande superficie, le Costco de Saint-Bruno, situé sur le boul. Saint-Bruno, offrira 400 produits de plus que celui de l’arr. de Saint-Hubert, pour un total de 3800.

Le nouveau magasin est plus facile d’accès et offre plus de places de stationnement. Selon La Presse, ce Costco se démarquera de tous les autres, notamment grâce à son stationnement qui comptera 260 arbres et l’asphalte qui sera recouvert d’une substance grisâtre qui réfléchit la lumière. Le nouvel entrepôt s’est également doté d’une station-service de 24 pompes à essence, déjà en service.

Le jour de l’ouverture, le magasin ouvrira ses portes à 7h30. Les membres auront accès à des économies spéciales pour l’occasion.

Il s’agit du plus vaste Costco au Québec avec sa superficie de 148 000 pi2 et du 2e au Canada.