Costco pour entreprises ouvrira bientôt à Saint-Hubert

Le premier Costco pour entreprises du Québec ouvrira ses portes le 29 septembre, dans l’arr. de Saint-Hubert, dans le bâtiment où se trouvait le magasin Costco déménagé depuis l’automne dernier à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le bâtiment, devenu trop petit, s’est avéré bien approprié pour ce nouveau concept au Québec, qui est répandu aux États-Unis depuis une vingtaine d’années.

«Avec le nombre de commerces sur la Rive-Sud, il nous apparaissait bien positionné», avance le vice-président de Costco pour entreprises au Canada Marc-André Bally.

Son aménagement, incluant les coûts de construction et d’inventaire, a nécessité un investissement de «dizaines de millions de dollars», indique-t-il, sans vouloir donner de chiffre exact.

L’ouverture du Costco pour entreprises entraînera la création d’au moins 150 emplois. Donnant en exemple l’entrepôt de Toronto, où œuvrent plus de 200 employés, le vice-président confirme qu’il pourrait y avoir d’autres embauches au fil du temps.

Alimentation

Pour décrire le concept de cet entrepôt destiné aux commerces, «on recule un peu en arrière, illustre Marc-André Bally, avant de s’expliquer. Il n’y a pas de services auxiliaires, comme les lunettes, le restaurant, la pharmacie… Pas de coupe de viandes sur place. On vend tout en palettes. On s’adresse aux restaurants et aux bureaux.»

Par exemple, on retrouvera du sirop d’érable en contenants de 1, 4 ou 16 litres, ou encore de l’huile d’olive en baril de 18 litres.

De 80 à 90% de la marchandise sera de la nourriture ou des articles liés à l’alimentation, tels des accessoires de cuisine.

Costco offrira un inventaire d’environ 3200 items, dont 2200 «uniques, qu’on ne trouve pas ailleurs dans d’autres Costco», précise M. Bally. Un nombre qui sera sans doute appelé à croître, selon le vice-président.

Le concept s’adresse aux entreprises, mais sera ouvert à tout client qui possède sa carte de membre. «C’est certain que des items pourront être intéressants pour les particuliers», croit Marc-André Bally.

Le Costco pour entreprises de Saint-Hubert se distingue aussi par le service de livraison, effectué par les employés, grâce à une flotte de camions. «C’est unique au Canada», relève le vice-président.

La compagnie entrevoit de construire quatre à cinq Costco pour entreprises dans un horizon de 18 mois, ciblant les grandes villes du Canada.