COVID-19 : 11 cas en Montérégie, appel aux jeunes à respecter les consignes

Selon les plus récents chiffres, en date de lundi soir 21h, 63 personnes sont infectées au coronavirus au Québec. En Montérégie, le bilan est à 11 cas, soit un cas de plus qu’hier.

Actuellement, 3500 personnes sont en investigation et 3700 ont reçu un test négatif.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a rappelé que d’augmenter de manière très significative le nombre de ces tests est la priorité de son équipe.

Aux 22 cliniques désignées actuelles , 9 seront ajoutées, pour porter leur nombre à 31.

Hier, le gouvernement a annoncé que 7 laboratoires seraient disponibles pour analyser les tests.

Or, il y a déjà inévitablement un décalage entre le nombre de cas déclarés de COVID-19 et le nombre de cas réels, a confirmé Horacio Arruda, directeur national de santé publique, certaines personnes étant porteuses du virus et asymptomatiques.

M. Arruda a expliqué que lorsqu’il y aura une plus forte circulation du virus, il ne sera plus nécessaire de faire autant de tests de dépistage. Il a donné l’exemple d’un père de famille qui recevrait un résultat positif à un test de dépistage. Sa famille immédiate, avec qui il aurait eu des contacts, n’aurait pas à subir de tests pour être considérée comme affectée.

Par ailleurs, 3000 C.V. se sont ajoutés aux 7000 que le premier ministre avait dit avoir reçus de la part de personnes prêtes à prêter main-forte aux services de santé. Pour l’heure, 1800 personnes ont été assignées à des endroits spécifiques dans le réseau de la santé.

Un message aux jeunes

Bien que l’ensemble de la population semble réceptive aux directives de santé publique imposées, les jeunes seraient globalement plus réfractaires à respecter ces consignes, particulièrement en ce qui concerne les rassemblements.

Le premier ministre a lancé un message clair: «ce n’est pas le temps des partys».

Il a fait appel aux «leaders jeunes», nommément les artistes et sportifs, pour s’adresser à cette communauté, entre autres sur les réseaux sociaux.

«Vous êtes probablement meilleurs que moi. Dites aux jeunes de respecter les consignes. Ce n’est pas le temps de faire des partys. Il faut garder nos distances.»

Une campagne Propage l’info, pas le virus sera par ailleurs lancée.

M. Legault a rappelé les directives importantes en matière de santé publique, soit de se mettre en isolement à un retour de voyage, à l’apparition de symptômes.

Le premier ministre a demandé une plus grande collaboration de tous, citant entre autres des employeurs qui demande des billets de médecin pour leurs employés qui doivent être isolés.

«Les médecins ont autre chose à faire. Je demande la compréhension de tout le monde.»

Il s’est montré impatient à l’égard des employeurs qui refuse d’accorder le temps de 14 jours d’isolement à des employés. «C’est très important, c’est critique.»

Il a rappelé l’importance d’éviter tous types de rassemblements.

Malgré tout, le gouvernement n’en est pas à envisager des mesures coercitives – bien que ce soit à l’étude – afin que soit respectées ces directives.

Même son de cloche à l’égard des touristes étrangers qui se baladent aux pays. Il n’est actuellement pas envisagé de leur imposer un confinement.

«On est à l’étape où on le suggère. On suggère aux touristes américains de s’isoler pour 14 jours. Est-ce que l’on peut l’exiger? Ça pourrait être fait avec le gouvernement fédéral, mais on n’est pas rendu là», a avisé M. Legault.

Fermer l’Assemblée nationale

En accord avec les trois chefs d’opposition, l’Assemblée nationale a été fermée jusqu’au 21 avril. Il est possible que cette période d’ajournement soit prolongée.

Cette mesure est une façon, selon M. Legault, de donner l’exemple, puisque le Salon bleu compte 125 personnes.

«Et on souhaite que les députés soient dans leur circonscription pour répondre aux questions des citoyens», a-t-il poursuivi.

Le budget, des crédits et certains projets de loi touchant notamment les infirmières et pharmaciens ont été adoptés, ce mardi.