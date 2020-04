COVID-19 : 11 décès en Montérégie

Le bilan de la Direction de la santé publique de la Montérégie est désormais de 11 décès.

Ce chiffre représente 1 % des quelque 1108 cas dépistés dans l’ensemble de la Montérégie. On compte 61 hospitalisation, pour un ratio de 6 %. C’est un pourcentage équivalant à celui que l’on retrouve pour l’ensemble du Québec.

Les statistiques dévoilées par la DSP de la Montérégie cet après-midi font état que 25 % des cas dépistés sont âgés de 60 ans et plus. On apprend que 41 % des 1108 cas l’ont contracté au contact d’un cas positif, 30 % sont des voyageurs ou en avaient un dans leurs contacts tandis que 29 % l’ont attrapé par transmission communautaire.