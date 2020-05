COVID-19 : 30 nouveaux cas confirmés en quatre jours

Trente nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans la région depuis mercredi, selon les dernières données de la direction de la Santé publique de la Montérégie, en date du 3 mai. Celle-ci n’était plus en mesure d’indiquer le nombre de cas par ville sur sa carte interactive depuis la mise à jour du 29 avril en raison de problèmes techniques.

Le nombre de cas a augmenté dans toutes les villes sauf à Delson. La Prairie et Sainte-Catherine ont connu les plus grandes hausses avec 8 nouveaux cas chacune. C’est sur le territoire de Saint-Constant que l’on compte le plus de personnes infectées avec 63.

En Montérégie, le nombre de cas confirmés s’élève à 3733, soit 271 de plus qu’hier. Il y a 1252 personnes rétablies, 223 personnes hospitalisées, dont 20 personnes aux soins intensifs et 153 décès.

Bilan

Saint-Constant: 63 (+3)

La Prairie: 53 (+8)

Sainte-Catherine: 45 (+8)

Candiac: 30 (+6)

Saint-Philippe: 11 (+2)

Delson: 6 (stable)

Saint-Mathieu: 9 (+3)