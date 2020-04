COVID-19 : 5 cas de plus depuis hier

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 continue lentement d’augmenter sur le territoire. On compte cinq personnes de plus affectées qu’hier.

Selon la plus récente mise à jour de la Direction de la santé publique de la Montérégie, cet après-midi, deux Constantins de plus sont touchés, un Laprairien, un Candiacois et un Sainte-Catherinois. La situation est stable dans trois villes comparé à cinq hier.

En Montérégie, le bilan est celui-ci:

3096 cas dont 1008 rétablis

176 personnes hospitalisées dont 19 personnes aux soins intensifs

95 décès.

Bilan régional

Saint-Constant: 60 (+2)

La Prairie: 45 (+1)

Sainte-Catherine: 37 (+1)

Candiac: 24 (+1)

Saint-Philippe: 9 (stable)

Delson: 6 (stable)

Saint-Mathieu: 6 (stable)