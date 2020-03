COVID-19 : « Appelez une personne seule aujourd’hui », exhorte François Legault

François Legault a confié une mission aux Québécois lors de son point de presse quotidien de 13h ce mardi.

«J’ai un message spécial pour les personnes seules. C’est normal que ce soit difficile à vivre. Je demande aux personnes qui ne sont pas seules, svp appelez une personne seule aujourd’hui : appelez votre grand-mère, elle va être contente», a déclaré le premier ministre du Québec.

Priorité à l’équipement médical de protection

Reconnaissant que l’approvisionnement en équipement pour se protéger, masque, gant, blouses, est crucial pour le réseau de la Santé, M. Legault a assuré que c’était la grande priorité de son côté.

«Chaque jour, on fait le point avec le ministère de la Santé», a fait part le premier ministre. Il a indiqué que certains équipements étaient attendus d’ici 3 à 7 jours. «C’est serré», a-t-il reconnu, mais les commandes devraient arriver dans les prochains jours».

«On utilise 10 fois plus de matériel qu’en temps normal», a précisé Danielle McCann, ministre de la Santé. Elle a mentionné que des masques N95 étaient réutilisés après désinfection.

M. Legault a encouragé les employés du réseau à utiliser les masques avec parcimonie. «Utiliser les masques seulement quand c’est nécessaire, c’est très important plus que jamais», a-t-il affirmé.

La ministre McCann a notamment suggéré de réserver les N95 à des interventions très proches de patients comme une intubation.

La course aux équipements de protection est en cours non seulement au Québec mais aussi aux États-Unis et en Europe, a souligné le premier ministre.

M. Legault a remercié son homologue de l’Ontario Doug Ford pour le transfert de certains équipements. Il a aussi salué «le premier ministre du Canada Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland qui travaillent fort pour sécuriser les commandes à l’étranger».

Justin Trudeau a annoncé plus tôt en matinée une injection de 10 G $ pour faire fabriquer de l’équipement de protection par des entreprises canadiennes.

«Jean Coutu a 1,3 millions de masques et a accepté de les transférer», a fait part M. Legault.

Recherches

François Legault encourage les gens guéris de la COVID-19 à participer à une recherche du Dr Tardif.

Les scientifiques ont obtenu son coup de chapeau du jour.

«Aujourd’hui, nos remerciements vont aux chercheurs québécois qui travaillent jour et nuit pour développer un médicament ou un vaccin contre le coronavirus. Votre effort va nous aider à gagner cette bataille. Merci!»

Bilan du 31 mars

Cas confirmés 4 162 (+732)

Décès 31 (+6)