COVID-19 : de nouvelles mesures annoncées par Québec

Le premier ministre du Québec François Legault a envoyé un important message pour les personnes âgées du Québec, concernant la COVID-19. Il a également déclaré l’état d’urgence sanitaire.

Il sera important de les protéger, a-t-il dit. M. Legault a comparé les chiffres émis de la Chine qui montrent que les aînés font partie des personnes les plus affectées de la population pour le coronavirus. Les risques de conséquences graves sont plus élevés pour les personnes plus âgées et vulnérables.

«Je demande à toutes les personnes au Québec qui ont 70 ans et plus de ne plus sortir de chez elle le plus possible. Aussi nous demandons de ne pas visiter les gens dans les centres de personnes âgées», a affirmé M. Legault.

Il a invité leurs proches à les aider et appelle à la solidarité des citoyens.

Voyages

Le premier ministre a aussi rappelé que les voyages à l’étranger ne sont pas une bonne idée actuellement. Très peu de pays sont épargnés et il exhorte les Québécois à ne pas voyager.

Il a dit avoir parlé au premier ministre canadien Justin Trudeau en rappelant qu’il est important d’agir rapidement au sujet des voyages. Pourtant, à Ottawa, le gouvernement libéral ne bouge que peu ou pas en cette journée de week-end.

Santé

M. Legault a également indiqué vouloir augmenter le nombre de lits dans des locaux temporaires pour accueillir des gens souffrant. Il a aussi tenu à remercier les acteurs du milieu de la santé qui mettent les bouchées doubles en cette période de pandémie. Le premier ministre dit qu’il faut agir rapidement et mettre les bouchées double.

On tente de ramener des infirmières retraitées dans le réseau. La ministre de la Santé Danielle McCann aura plus de latitude étant donné l’urgence sanitaire déclarée.

Quant aux services de garde, le gouvernement a laissé savoir qu’il fait un inventaire pour savoir comment on aidera les employés des services essentiels.

On désire compenser financièrement tous ceux qui désirent s’isoler pendant cette période de crise. On parle notamment de ceux dans le milieu de la culture et des travailleurs autonomes.

Ces annonces font partie des mesures annoncées par le gouvernement cette semaine.

Des rencontres fréquentes entre les différents ministères sont tenues. Les chefs des partis de l’opposition mettent également l’épaule à la roue et le premier ministre Legault a tenu à les remercier.

Présentement, il y a présentement 21 cas confirmés de COVID-19, dont 3 personnes qui sont hospitalisées, au Québec.