COVID-19 : deux nouveaux cas dans une seule ville de la région

La situation entourant la COVID-19 se stabilise dans la région. Selon les données par ville publiées le 16 juin par la Direction de santé publique de la Montérégie, il n’y a que deux cas supplémentaires confirmés depuis le 12 juin.

Les deux nouvelles personnes infectées se trouvent à Saint-Constant où on dénombre un total de 111 cas. La municipalité qui compte la plus grande population dans la région couverte par Le Reflet reste celle dans laquelle il y a le plus de citoyens positifs à la COVID-19.

À Sainte-Catherine et à Candiac, on recense un cas respectif de moins depuis vendredi.

Bilan

Sainte-Catherine: 92 cas (-1)

Delson: 19 cas (stable)

Candiac: 39 cas (-1)

Saint-Philippe: 23 cas (stable)

Saint-Mathieu: 15 cas (stable)

Saint-Constant: 111 cas (+2)

La Prairie: 81 cas (stable)