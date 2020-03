COVID-19 : deux services de garde d’urgence à Candiac et Sainte-Catherine

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) laisse savoir qu’elle a ouvert cinq services de garde pour les parents qui occupent des postes essentiels. Deux se trouvent aux écoles Jean-Leman à Candiac et des Bourlingueurs à Sainte-Catherine.

Les autres services de garde déjà ouverts en date du 16 mars, se trouvent aux écoles Marc-André Fortier à Châteauguay, Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi et Daigneau à Napierville.

«Ces services de garde sont réservés aux enfants du personnel des établissements hospitaliers et pour le personnel des services essentiels (services policiers, ambulanciers, des incendies, etc.). Il s’agit d’un service d’urgence exceptionnel pour ces personnes qui n’auraient aucune autre alternative», précise la CSDGS dans un communiqué.

Les mesures répondent à la demande du ministre provincial de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) Jean-François Roberge et du ministre provincial de la Famille Mathieu Lacombe.

«Depuis le début de la situation, les membres de nos équipes ont agi avec diligence afin d’assurer le respect des consignes gouvernementales en lien avec la pandémie. En plus de cette rapide mobilisation, nos équipes sont des plus proactives, et je tiens à le souligner publiquement», dit Kathlyn Morel, directrice générale de la CSDGS.

Elle ajoute qu’au besoin d’autres pourraient être ouverts. Pour bénéficier de ce service destiné seulement aux parents devant assurer des services essentiels, les parents doivent remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante: www.quebec.ca/coronavirus. Des choix seront alors offerts aux parents afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un service à proximité du lieu de travail ou de résidence du parent, selon les possibilités.

Rappelons que les écoles ont été fermées pour au moins deux semaines, le 13 mars.