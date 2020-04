COVID-19 : Élus et gens d’affaires au secours des entreprises de la région

La députée fédérale Brenda Shanahan a fourni de vive voix, jeudi, à une trentaine d’intéressés des détails concrets sur les programmes d’aide mis sur pied par Ottawa pour les travailleurs et les entreprises malmenés par la guerre à la COVID-19.

C’est la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon qui a lancé les invitations et fourni les coordonnées pour participer à la réunion au format inhabituel.

Application et sites internet

« Notre priorité c’est de s’assurer que l’économie continue à rouler et qu’on puisse la relancer à bonne vitesse après la crise. Comment on va sauver notre économie ? On va d’abord s’assurer que les citoyens, citoyennes aient de l’argent dans leurs poches pour dépenser pour leurs propres besoins. Quand ils ont de l’argent à dépenser, les entreprises qui peuvent combler les besoins peuvent continuer à produire des biens et services », a exprimé Brenda Shanahan.

Ottawa a entre autres prévu une aide d’urgence de 2000 $ par mois pour les travailleurs en congé forcé à cause du coronavirus. Des subventions pouvant représenter 75 % des salaires sont aussi notamment disponibles pour les entreprises.

Concernant la « Prestation canadienne d’urgence » offerte aux particuliers, la députée a invité les gens à s’inscrire d’ici le 6 avril à « Mon dossier » sur le site du gouvernement du Canada pour obtenir un paiement direct.

Mme Shanahan a encouragé les gens d’affaires et dirigeants d’organismes à but non lucratif à télécharger l’application « Entreprises Canada » et à consulter le site de Développement économique Canada qui contiennent une mine d’information à leur intention. Deux ressources régulièrement mises à jour, a souligné la députée de Châteauguay-Lacolle.

MRC et COVID-19

La MRC de Roussillon offre aussi sur son site internet de l’aide en ligne, sous un onglet « Là pour vous face au COVID-19! », notamment des numéros de téléphone pour permettre aux gens sans accès à internet de joindre les services, a fait valoir Josyane Desjardins, directrice du développement économique de la MCR de Roussillon.

Et les villes ?

Également malmenés par la COVID-19, les villes et les organismes paramunicipaux « n’entrent pas dans les programmes », a déploré Christian Ouellette.

« On ne sait pas comment on va garder les employés si la crise perdure », a souligné le préfet du Roussillon.

Mme Shanahan a rappelé que le fédéral ne pouvait accorder d’aide directe aux municipalités.

« Ça appartient au provincial. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation travaille fort. Je vais vous revenir là-dessus » a réagi la députée provinciale de Châteauguay, MarieChantal Chassé, qui était aussi présente.

« Nous avons une excellente collaboration entre gouvernements, les villes et les MRC. Continuons à travailler main dans la main », a-t-elle encouragé.