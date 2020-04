COVID-19 : entre 1 263 et 8 860 décès d’ici la fin du mois

¸Entre 1263 et 8860 dès de la COVID-19 pourraient être provoqués par la COVID-19, selon les prévisions présentées par le gouvernement mardi après-midi.

Actuellement, on répertorie 150 décès au Québec. Les scientifiques évaluent le 18 avril comme la date qui permettrait d’atteindre le fameux sommet.

« On est capable de voir qu’il y a un changement dans la transmission en raison des mesures mises en place, a mentionné le Dr Richard Massé. Ça va ralentir la transmission si on ne modifie pas les choses comme ça tout d’un coup. »

Si plusieurs hypothèses sont présentées, le Québec serait plus près de la projection optimiste que du scénario pessimiste. Mais il faut demeurer vigilant.

« Il faut ouvrir progressivement tant du point de vue social qu’économique, a prévenu Dr. Massé à propos de la réouverture du Québec. La distanciation sociale demeurera toutefois importante. »

Les modèles sont présentés à partir des données québécoises, mais également des chiffres de différents pays, notamment européens. Que ce soit l’Italie qui a pris des mesures tardivement ou l’Allemagne qui a agi promptement.

Entre 29 000 et près de 60 000 personnes pourraient souffrir de la COVID-19. Entre 468 et 1009 personnes pourraient requérir des soins intensifs; or, le Québec se trouverait sous le nombre d’hospitalisation dans ces unités dans le scénario optimiste.