COVID-19 : hommage vibrant pour le personnel de l’hôpital Anna-Laberge

Des véhicules de plusieurs autres municipalités de la région ainsi que de Kahnawake ont défilé devant l’hôpital Anna-Laberge, ce lundi, pour rendre hommage à ses employés qui sont au front contre la COVID-19.

La vibrante procession a duré près de 13 minutes. Sa diffusion en direct sur le compte Facebook du Soleil de Châteauguay a fait pleuvoir les « j’adore » ainsi que les commentaires d’appréciation et les bravos par dizaines. En une heure, la vidéo a recueilli plus de 18 000 visionnements et suscité près de 300 commentaires.

Quelques-uns des quelque 300 commentaires écrits en une heure.