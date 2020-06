COVID-19 : la MRC de Roussillon au 2e rang en Montérégie pour le nombre de cas

C’est dans l’agglomération de Longueuil, puis dans la MRC de Roussillon qu’on recense le plus grand nombre de cas de COVD-19 en Montérégie.

La plus récente mise à jour de la Direction de la santé publique de la Montérégie, publiée en début de soirée aujourd’hui, fait état de 3167 cas dans la région de Longueuil, puis de 710 dans la MRC de Roussillon. Pour ce dernier territoire, c’est 74 cas de plus qu’il y a 5 jours. À l’inverse, la MRC d’Acton est celle qui a le plus faible nombre avec 27.

La MRC de Roussillon compte les villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore.

Em Montérégie, le bilan est de:

6930 cas

2771 cas rétablis

388 décès.