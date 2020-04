COVID-19 : la MRC, la Santé publique et la police font le point à l’approche du pic

Faits saillants

Après l’agglomération de Longueuil, la MRC de Roussillon est la deuxième région la plus infectée (14%) avec un total de 237 cas, versus 692 pour Longueuil. Des villes de la MRC, Châteauguay compte le plus de cas, soit 67.

Dre Loslier a insisté sur le fait qu’il ne faut pas se fier aux cas divulgués, puisque tout le monde n’est pas testé et peut être infecté sans afficher de symptômes. Il est donc important de respecter les consignes.

La MRC de Roussillon abritant de nombreuses fermes, des travailleurs étrangers arrivent en renfort. Ils seront bien encadrés, a assuré Dre Loslier.

«Ils seront accompagnés pas à pas à partir du départ de leur pays d’origine et jusqu’à leur retour», a-t-elle affirmé.

Elle a aussi dit qu’il est impossible de prévoir quand le sommet sera atteint, puisque les experts n’y arrivent pas eux-mêmes, mais qu’il est permis de croire que ce sera autour du 15-20 avril.

Pour sa part, Christian Ouellette a fait valoir que les municipalités et les députés travaillaient de concert pour soutenir citoyens et entreprises.

«Plusieurs villes ont communiqué avec leurs résidents âgés de 70 ans et plus, les parcs et modules de jeux ont été fermés, des municipalités ont offert du soutien aux organismes d’aide alimentaire et elles ont échangé du matériel de protection incendie», a-t-il énuméré. M. Ouellette a salué «le bon travail» des cinq députés du territoire, tant provinciaux que fédéraux.

Respect des consignes

La grande majorité des citoyens et des marchands respectent les consignes liées à la COVID-19, ont fait part les directeurs des services de police du territoire. Ils ont souligné qu’ils misaient d’abord sur la sensibilisation.

Directeur de la police de Châteauguay, Stéphane Fleury a fait part qu’à ce jour ses agents ont servi 24 constats sur l’ensemble du territoire desservi qui comprend Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore.

«Il s’agissait de non collaboration et de récidives », a-t-il précisé.

Directeur de la police de Mercier, Steeve Boutin a affirmé que le service n’avait remis aucun constat lié à la pandémie.

«La sensibilisation a suffi. On a aucune récidive», a-t-il affirmé. Il a mentionné que les citoyens dénonçaient «toutes les irrégularités». «On a 14 000 paires d’yeux qui sont aux aguets» a-t-il dit.

Directeur de la régie de police de Roussillon, Marc Rodier a fait savoir qu’il misait sur la sensibilisation. Il a fait part qu’il ne divulguait pas le nombre de constats émis.

Information

La situation évoluant rapidement chaque jour, la MRC invite les citoyens à consulter régulièrement le roussillon.ca, la page Facebook @MRCdeRousssillon ainsi que les pages web et de médias sociaux des 11 municipalités de la MRC de Roussillon «afin de rester informés des changements et des gestes à adopter dans le cadre ces circonstances exceptionnelles».

(Avec la collaboration d’Hélène Gingras)