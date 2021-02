COVID-19: la présence de variants suspectée en Montérégie

La directrice de la santé publique de la Montérégie a confirmé que des variants de la COVID avaient fait leur apparition dans la région.

Une première analyse, qui demeure a être confirmée, soutient la présence de variants en Montérégie.

Dre Julie Loslier informe que son équipe s’y attendait en raison de leur circulation à proximité, que ce soit à Montréal ou Laval.

«Le risque est qu’ils sont plus transmissibles d’une personne à l’autre, explique-t-elle. On veut à tout prix éviter une troisième vague plus importante que la deuxième. »

Elle répète donc de bien appliquer, avec rigueur, les mesures sanitaires. Également, de se faire tester rapidement si un symptôme survient et de limiter ses contacts. «Les commerces sont ouverts, mais pour les courses essentielles, prévient-elle. Ce n’est pas un passe-temps d’aller magasiner. Ça devrait éviter de l’être tant qu’on est dans une propagation active du virus. »

La relâche pointe au calendrier. Des enfants devront être isolés durant cette semaine de vacances scolaires. Avec la présence de variant, il faut respecter cet isolement même si ce n’est qu’un contact, que l’enfant est asymptomatique et qu’un test négatif a été obtenu.

Les efforts doivent être maintenus dans l’attente de la vaccination des personnes plus vulnérables.