COVID-19 : la progression du nombre de cas ralentit

Le nombre de nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la région augmente lentement, avec un total de 6 cas de plus depuis mardi, sur le territoire couvert par Le Reflet, selon la carte interactive des cas confirmés recensés par villes de la direction de la Santé publique de la Montérégie.

À LIRE AUSSI: COVID-19 : la Santé publique de la Montérégie change sa méthode de comptabilisation

C’est à Delson qu’on dénombre le plus de nouveaux cas, avec quatre. Sainte-Catherine et La Prairie ont quant à elles une nouvelle personne atteinte de la COVID-19 chacune. On compte un cas de moins à Saint-Constant, qui possède toujours le plus de personnes positives confirmées, mais cette Municipalité comprend également la population la plus nombreuse du territoire.

Il y a maintenant 381 personnes infectées dans la région.

Bilan

Sainte-Catherine: 93 cas (+1)

Delson: 19 cas (+4)

Candiac: 40 cas (stable)

Saint-Philippe: 23 cas (stable)

Saint-Mathieu: 15 cas (stable)

Saint-Constant: 109 cas (-1)

La Prairie: 81 cas (+1)