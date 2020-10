COVID-19 : «La situation continue d’être critique», insiste François Legault

Avec 1 078 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans les dernières 24 heures au Québec, ainsi que 16 hospitalisations et 9 décès supplémentaires, le premier ministre François Legault s’est dit réconforté lors d’un point de presse le 8 octobre d’avoir pris la décision de fermer les restaurants, bars et salles de spectacle, de réduire les sports et d’exiger le masque au secondaire, notamment, dans les zones rouges, puisque «la situation continue d’être critique», estime-t-il.

«Il faut continuer à réduire les contacts sociaux», a-t-il martelé.

La grande priorité du gouvernement est présentement d’augmenter le traçage afin de détecter et d’identifier les personnes qui en ont rencontré d’autres ayant eu un diagnostic de COVID-19 «pour les sortir de la circulation le plus vite possible».

Le premier ministre a ainsi relancé un appel aux Québécois pour qu’ils s’inscrivent à l’application Alerte COVID. Il considère irresponsable que le Parti québécois et Québec Solidaire laissent croire aux Québécois qu’il y a des dangers pour les données personnelles. Cela incite des gens à ne pas s’inscrire, déplore le premier ministre.

«On a fait au cours des derniers mois toutes les vérifications. Il n’y a aucun risque pour les données personnelles», a-t-il insisté.

Avec la fin de semaine de trois jours à l’occasion de l’Action de grâce qui arrive, M. Legault a demandé aux Québécois de rester avec ceux qui résident sous le même toit qu’eux.

«Il faut faire des sacrifices pour être capable de sauver notre réseau de la santé. Si on veut être capable de continuer à soigner toutes les personnes malades au Québec, il faut réduire l’augmentation des hospitalisations. Pour ça, il n’y a pas 56 000 manières», a-t-il réitéré.

En réponse aux questions des journalistes, le premier ministre a affirmé que la situation dans les résidences pour aînés est davantage sous contrôle qu’au printemps. On comptait alors 6 000 à 8 000 infectés. On en recense environ 400 présentement.