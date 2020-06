COVID-19 : la situation demeure stable dans la région depuis 10 jours

La situation entourant la COVID-19 reste stable dans la région, selon le plus récent bilan cumulatif dressé par Ville de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) , publié le 30 juin. Le dernier remontait à il y a 10 jours.

La seule Ville comptant un nouveau cas est Saint-Constant, pour un total de 113. Le nombre de personnes infectées à Candiac, Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu est le même que lors de la dernière publication des données, le 20 juin.

Rappelons que, selon les chiffres de la DSPM, qui dévoile également le nombre de nouveaux cas aux 7 jours, et ce, deux fois par semaine, on dénombrait moins de 5 nouveaux cas du 17 au 24 juin, puis 6 entre le 21 et le 28 juin dans la MRC de Roussillon.

Bilan

La Prairie : 83 (stable)

Saint-Constant : 113 (+1)

Sainte-Catherine : 93 (stable)

Candiac : 39 (stable)

Delson : 19 (stable)

Saint-Philippe : 23 (stable)

Saint-Mathieu : 15 (stable)