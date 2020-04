COVID-19 : l’arc-en-ciel «Ça va bien aller» brille en grand sur des silos

La nuit tombée, les couleurs de l’arc-en-ciel «Ça va bien aller» illuminent en grand le décor champêtre de Saint-Urbain-Premier.

Symboles de solidarité en cette période de lutte à la COVID-19, elles apparaissent en rondeurs sur les silos de l’entreprise Ceresco située en bordure du Chemin de la Grande-Ligne. Ce, grâce à des projecteurs munis de filtres appropriés.

«C’est pour rendre hommage aux producteurs agricoles et pour tous les travailleurs essentiels sur la ligne de front», fait part Alexandre Gauvin, coordonnateur en communication et marketing chez Ceresco, entreprise spécialisée dans la production et l’exportation de semences de soya sans OGM.

«Pour Ceresco, pas question de travailler en silo durant cette crise sans précédent. Notre équipe accompagne dans leurs défis de tous les jours, les producteurs et les agriculteurs d’ici, écrit-il dans un communiqué. Nos silos, on s’en sert plutôt pour afficher nos couleurs et pour supporter le mouvement #cavabienaller.»

L’initiative vise aussi à égayer le paysage pour tous ceux qui passent dans le secteur.

Ceresco travaille avec 450 producteurs du Québec et de l’Ontario et exporte dans plus de 40 pays.