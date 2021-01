COVID-19 : le conseil de bande préoccupé par la situation à Kahnawake

Une dizaine de cas actifs dans la communauté de Kahnawake, une éclosion dans une résidence pour aînés et le chef des Peacekeepers déclaré positif au virus inquiètent le conseil de bande (MCK), qui se décrit comme «gravement préoccupé» dans un communiqué publié le 3 janvier.

Le MCK affirme que tous les résidents de la résidence Turtle Bay Elders Lodge sont présentement isolés. Le 31 décembre, l’équipe d’intervention spéciale expliquait que deux membres du personnel avaient reçu un test positif à la COVID-19. Tous les résidents ayant des symptômes ont été dépistés, une enquête épidémiologique a été déclenchée, des tests seront effectués tous les 5 jours, les employés concernés ont été isolés également, puis l’application des directives de la Santé publique a été renforcée.

Alors que Kahnawake composait avec 12 cas actifs en date du 3 janvier, le conseil de bande s’est également prononcé sur les actions de certains membres de la communauté «qui ont attaqué personnellement des membres de l’équipe spéciale d’intervention».

«L’objectif présentement est de maintenir le virus éloigné de nos aînés et des plus vulnérables en faisant ce qu’il y a faire, dit Ratsénhaiens Frankie McComber. Ce n’est pas l’équipe d’intervention spéciale, l’industrie du tabac ou les entrepreurs, et ce n’est pas le conseil de bande que nous combattons – c’est le virus que nous devons combattre tous ensemble.»

Au sujet du chef Peacekeeper Dwayne Zacharie, qui a contracté la COVID-19, l’équipe d’intervention spéciale a indiqué le 4 janvier qu’il demeure en isolement. Aucun autre membre ne présente des symptômes ou n’a été en contact avec lui alors qu’il était contagieux.

Celui-ci a affirmé à la radio communautaire de Kahnawake, K103.7, que ses symptômes ont commencé par un mal de tête le 28 décembre avant de progresser vers des douleurs musculaires ainsi que la perte de l’odorat.

«J’étais sou le choc, mais dès que j’ai commencé à me sentir malade, je me suis isolé, a-t-il confié. J’ai dit à tout le monde sous mon toit de rester loin de moi, qu’ils ne pouvaient venir près de ma chambre. J’étais inquiet, mais j’espérais que ce soit autre chose sauf que ça s’est avéré être la COVID-19. Je veux simplement que les gens sachent qu’il ne faut pas avoir honte d’avoir la COVID-19.»

Les commerces non essentiels sont fermés depuis le 31 décembre à Kahnawake et le seront jusqu’à la fin janvier. La première fin de semaine de fermeture, deux amendes ont été données totalisant 16 543$.