COVID-19: le portrait de la deuxième vague

Le visage de la pandémie change. La deuxième vague frapperait davantage les jeunes et moins les femmes selon les données diffusées par la Direction de la santé publique de la Montérégie.

Celle-ci a dressé un comparatif entre les deux périodes infectieuses; la première qui a débuté en mars et l’autre qui aurait pris naissance le 12 juillet.

Entre le 3 mars et le 11 juillet, il y aurait eu 8150 cas. De ce total, 4809 (59 %) ont été des femmes. Pour l’ensemble des cas, 57 % (4646 personnes) étaient âgés de 50 ans et plus. On apprend aussi que 29 % de la population affligée (2364 personnes), étaient des travailleurs de la santé.