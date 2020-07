COVID-19: Le Walmart de Châteauguay aussi touché pendant l’éclosion

Un employé du magasin Walmart à Châteauguay a été testé positif à la COVID-19. L’entreprise précise que la dernière journée de travail de l’employé en question était le 8 juillet.

Cet employé a été testé positif au même moment où une quinzaine d’autres commerces de la région étaient aussi touchés par des employés infectés en raison d’une éclosion de la COVID-19 liée à des fêtes privées.

Le directeur principal des Affaires publiques chez Walmart Steeve Azoulay a indiqué au Soleil de Châteauguay que Walmart était en contact avec la Santé publique. «Nous avons également en place un nettoyage régulier et amélioré du magasin et d’autres mesures de distanciation sociale, indique-t-il. Nous sommes en contact avec l’associé et le gardons dans nos pensées. Tout le monde chez Walmart lui souhaite un prompt rétablissement».

Parmi les mesures prises auprès des employés, M. Azoulay mentionne «le contrôle de la température pour tous les associés au début de chaque quart de travail». Walmart dit encourager le lavage régulier des mains et offre aux associés des gants et des masques. Les employés nettoient régulièrement leurs zones de travail, y compris les caisses, indique-t-il.

«Par souci de cohérence, conformément à la récente ordonnance gouvernementale exigeant aux clients de porter des masques, nous demandons à nos associés de porter des masques dans tous les espaces publics de nos magasins du Québec. Les masques sont également fortement recommandés dans toutes les autres parties de nos magasins au Québec», souligne M. Azalay.

Il évoque aussi les moyens mis en place pour protéger les clients, comme les Plexiglas aux caisses, la limitation du nombre de clients en magasin et le nettoyage des chariots.

Un commerce qui doit composer avec un employé testé positif à la COVID-19 n’est pas obligé d’informer la population ni de fermer ses portes pour une désinfection, selon la Santé publique.