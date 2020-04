COVID-19 : les futurs mariés forcés de reporter leur cérémonie

La famille de Patrycja Zarzecki devait venir de Pologne pour assister à son mariage prévu à Saint-Isidore le 15 août. La résidente de La Prairie et son conjoint sont parmi les nombreux couples ayant dû modifier leurs plans en raison de la pandémie.

«Je venais d’envoyer les invitations et les billets d’avion avaient été achetés, raconte la jeune femme qui n’a pas vu ses proches polonais depuis 12 ans. Les aéroports ne seront probablement pas rouverts à ce moment-là.»

Après deux ans de planification, les futurs mariés en sont venus à la conclusion qu’ils devront attendre une année de plus avant de pouvoir enfin se dire «oui». Ils devraient pouvoir le faire en juin 2021.

«Ç’a été beaucoup de stress. Je pleurais presque tous les soirs», confie la fiancée.

Elle souligne la collaboration exceptionnelle de sa salle de réception qui l’a rassurée et accompagnée dans ce défi.

Plus de 200 invités

Plus de 230 invités devaient se réunir pour célébrer les noces de Roxane Francis-Brignone et Alexandre Bouchard à Saint-Isidore, le 27 juin. Le couple de Saint-Philippe a dû revoir ses plans et contacter les nombreux fournisseurs qui devaient prendre part à son mariage traditionnel italien.

«Je suis sur le téléphone depuis des jours! En plus des fournisseurs, je dois rejoindre tous les invités. Certains de ceux-là ne sont pas sur les réseaux sociaux pour que je puisse les tenir au courant», raconte la fiancée.

Dans les circonstances, elle préfère rire de la situation.

«Ça fait neuf ans que nous sommes ensemble et ça fait huit ans que j’ai ma bague de fiançailles au doigt!» fait-elle remarquer.

Une occasion manquée

Cinthia Gervais est bouleversée à l’idée de devoir reporter la cérémonie à l’an prochain. La résidente de Saint-Constant et son futur époux ne pourront célébrer leur mariage à la date qu’ils souhaitaient.

«Nous voulions que ce soit le 1er août, puisque ça fera 7 ans que nous sommes ensemble. C’est notre date fétiche. Nous avons eu beaucoup de peine», admet-elle.

Mme Gervais est en attente de connaître les disponibilités de la salle pour l’année prochaine. À l’instar d’autres mariées interrogées par Le Reflet, elle espère pouvoir trouver une nouvelle date qui conviendra à ses 120 invités.

Des annulations jusqu’en septembre

Les entrepreneurs du domaine de l’événementiel ne sont pas épargnés par la crise. La salle Le Vieux, dans le Vieux-La Prairie, doit notamment composer avec des reports, alors que d’autres couples évaluent leurs options.

Néanmoins, des célébrations sont toujours à l’horaire cet été, à l’automne et en décembre, indique Barbara Jacques, propriétaire.

Depuis l’annonce du confinement, l’entreprise a dû mettre temporairement à pied ses employés d’ici à ce que ses activités puissent redémarrer.