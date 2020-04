COVID-19 : les paramédics de la CETAM ont transporté 300 cas suspectés

L’inquiétude monte chez les paramédics concernant les équipements de protection contre la COVID-19, fait savoir la CETAM.

«Il y a trois semaines que le Québec est entré en état d’urgence sanitaire. Les tristes statistiques sont là, la Montérégie est la 3e région la plus touchée par la COVID-19 après Montréal et l’Estrie. La CETAM a, en date du 1er avril, transporté plus de 300 cas suspectés et près de 30 cas confirmés», expose le service de soins préhospitaliers d’urgence dans un communiqué jeudi.

«Soucieuse de bien desservir la population, c’est surtout la santé de nos paramédics qui est au cœur de nos préoccupations. Ils entrent directement dans les maisons des gens en espérant avoir toutes les informations nécessaires à leur sécurité. Ils transportent jusqu’aux centres hospitaliers des gens inquiets, malades, et cela, confinés dans un environnement très exigu», fait part la porte-parole Janie Gagnon.

«Ce que tu souhaites le plus au monde c’est aider ton patient, mais surtout être équipé adéquatement.» – Martin Benoit, directeur général de la CETAM.

Comme plusieurs professionnels du réseau de la santé, les paramédics redoutent un manque d’équipements de protection, plus particulièrement les masques N95.

«Les paramédics connaissent par cœur le protocole, mais encore faut-il qu’ils aient tout l’équipement nécessaire. Toujours autant mobilisés et dédiés, les membres paramédics de notre coopérative ne souhaitent qu’une chose : qu’ils puissent disposer des équipements de protection adéquats», a exprimé la CETAM.

Conseils à la population

«Si vous avez des symptômes de la COVID19, composez le 1 877 644-4545, au lieu du 811, et isolez-vous en attendant les directives appropriées, rappelle la CETAM. Il est de votre responsabilité de répondre honnêtement aux questions qui vous seront posées. Une personne déclarée positive, mais tout de même en état de se rendre à l’hôpital par ses propres moyens, s’il a reçu cette directive de la santé publique, devrait privilégier ce moyen.»

La direction de la CETAM dit demeurer «en constante communication avec la Sécurité civile, les services d’urgence, les centres hospitaliers et le gouvernement pour passer à travers cette crise sans précédent».