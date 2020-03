COVID-19: les usagers doivent monter par l’arrière dans les autobus

Depuis le mardi 17 mars, les usagers du transport en commun sur la Rive-Sud sont invités à emprunter la porte arrière des autobus pour monter à bord, lorsque le type d’autobus le permet.

Cette mesure de prévention est appliquée «afin de contribuer à éviter la propagation du virus auprès des clients et des employés», explique exo. La perception des titres de transport se fait sur l’honneur, précise l’opérateur.

De plus, le fauteuil derrière le chauffeur doit être laissé libre en tout temps.

«Nous demandons aux clients de bien vouloir préserver en tout temps une distance d’un mètre avec le chauffeur, ajoute exo.

Exceptionnellement, les véhicules de transport adapté de type taxi ne pourront transporter qu’un seul usager à la fois. La perception sur l’honneur s’appliquera aussi dans ce cas.

Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a adopté des mesures semblables, hier. Marc Gingras, président du syndicat des chauffeurs, remercie le RTL pour sa collaboration.

«C’était une demande des membres, pour la sécurité des chauffeurs. On le voit déjà en Europe… Ça permet de garder une certaine distance avec la clientèle et de s’assurer de garder les chauffeurs au travail le plus longtemps possible.»

Bien qu’il n’y ait pas d’équipement pour recevoir la monnaie ni de valideur de carte OPUS à l’arrière des autobus, «nous nous attendons à ce que nos clients aient un titre valide en main», indique le RTL.

Des chauffeurs de la Société de transport de Montréal (STM), insatisfaits de ce qui a été mis en place par leur employeur, ont apposé des affiches similaires sur les autobus, invitant la clientèle à ne pas passer par l’avant. La même chose s’est produite à Laval.

(Avec Ali Dostie)