COVID-19 : moins de 5 cas confirmés dans Roussillon en sept jours

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans la région se maintient à un faible niveau.

Sur la période de 7 jours entre le 24 juin et le 1er juillet, moins de cinq nouveaux cas ont été enregistrés dans l’ensemble des 11 villes de la MRC de Roussillon, selon les données diffusées jeudi par la Direction de la santé publique de la Montérégie. La semaine précédente, 6 cas avaient été détectés sur le territoire et moins de cinq durant les 7 jours précédents.

Ce recul du virus survient alors que le déconfinement s’est amorcé depuis le début du mois de juin.

Les mesures de distanciation sociale en oeuvre semblent porter leurs fruits.

La MRC de Roussillon comprend les villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore.

Du côté de la MRC de Beauharnois-Salaberry, on compte 16 cas confirmés de plus entre le 24 juin et le 1er juillet.