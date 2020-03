COVID-19 : nouveaux services au bureau du député Therrien

Afin d’appuyer la population locale, aussi touchée par la crise liée à la COVID-19, le bureau du député fédéral de la circonscription de La Prairie, Alain Therrien, a pris ces initiatives.

Aînés

Une communication a été établie avec les organismes pour personnes âgées du comté de La Prairie. Ils reçoivent aux deux jours une mise à jour des recommandations du gouvernement, des numéros d’urgence à conserver en cas de besoin ainsi que d’autres informations relatives à leur protection. Les responsables de ces organismes transmettent l’information à leurs propres membres par courriel ou appellent celles et ceux n’ayant pas d’accès à Internet.

Banques alimentaires

À son bureau, le député a offert une plateforme transactionnelle en ligne pour les organismes ayant un service de banque alimentaire. Ces plateformes permettent à la population de continuer de faire des dons par cartes de crédit à ces organismes, étant donné qu’il faut limiter la circulation de l’argent comptant.

«Il était aussi très important pour moi de participer à la campagne #aidernousaaider du Complexe le partage afin de contribuer au fond d’urgence de l’aide alimentaire de l’organisme», dit-il.

Agriculteurs et commerces locaux

Une communication a aussi été établie avec les agriculteurs par le biais du syndicat local. Les gens qui souhaitent palier à leur situation financière tout en aider nos agriculteurs sont invités à consulter les emplois à l’affiche dans le milieu agricole via le site Centre d’emploi agricole – section Montérégie. Le bureau d’Alain Therrien invite aussi la population à favoriser l’achat en ligne et local dans la mesure du possible.