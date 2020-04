COVID-19 : plus de 1 000 cas en Montérégie

La Montérégie a dépassé le cap des 1 000 personnes atteintes de la COVID-19, selon le plus récent bilan de la Direction de la santé publique.

Selon les chiffres dévoilés en fin d’après-midi, on comptait 1 034 gens atteints en date du 7 avril, à 18h. Il s’agit d’une augmentation de 73 cas en l’espace d’une journée.

Dans la MRC de Roussillon, on recense désormais 150 cas, soit 10 de plus que le bilan précédent. L’agglomération de Longueuil (392) est la région qui demeure la plus affectée. À contrario, les MRC d’Acton, de Pierre-de Saurel et du Haut-Saint-Laurent ont moins de 10 cas chacun.